في لبنان.. كبّل ابنته بسلاسل حديدية "لمنعها من الخروج"

قال بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي اللبناني إن فتاة سمعت وهي تستغيث داخل منزل في بلدة حراجل قبل أن يبلغ أحد الماره عن الواقعة.

ووجدت السلطات الفتاة محبوسة ومكبلة بسلاسل حديدة في إحدى غرف المنزل.

بعد تحريرها والاستماع لأقوالها، أفادت الفتاة بأن والدها كبلها بسلاسل حديدية واحتجرها بالغرفة ثم ضربها بعصا لمنعها من الخروج.

وأوضح بيان قوى الأمن الداخلي أن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرض الفتاة على الضرب.

وتم توقيف الوالد وهو سوري الجنسية وبعد التحقيق معه أقر بما قالته ابنته وقال إنه فعل ذلك بهدف "حمايتها من ارتكاب أي عمل غير أخلاقي".

وقال بيان الأمن الداخلي إن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص بحسب بيان قوى الأمن الداخلي.