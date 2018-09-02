في مراسم خاصة.. ماكين يوارى الثرى في أنابوليس

بعد أيام من حداد الولايات المتحدة على رحيل جون ماكين، نقل السياسي والمحارب الأميركي السابق الأحد إلى مثواه الأخير.

وبناء على طلب أخير قبل وفاته، أقيمت مراسم دفن خاصة لماكين في الأكاديمية البحرية الأميركية التي بدأ فيها مشوار خدمته الوطنية.

وانطلقت المراسم في الساعة الثانية ظهرا على أن يوارى ماكين الثرى بالقرب من قبر صديقه الأدميرال في البحرية تشارلز لارسون.

ويرقد في المقبرة التي تطل على نهر سيفيرن في ولاية ميريلند، قادة عسكريون وجنود لقوا مصرعهم في حروب خاضتها الولايات المتحدة.

وتوفي ماكين في الـ25 من أغسطس/آب في منزله في سيدونا بولاية أريزونا بعد معركة مع سرطان الدماغ استمرت عاما. وكان في الـ81 من عمره.