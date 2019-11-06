في مقابلة خاصة مع الحرة.. إياد علاوي ينتقد تعاطي الحكومة العراقية مع المحتجين

انتقد نائب الرئيس العراقي الأسبق، إياد علاوي، في تصريح خاص لقناة "الحرة" تعاطي الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية مع المحتجين السلميين، حسب وصفه، وأعرب عن تخوفه من المشهد الدموي الذي رافق احتجاجات العراق في كافة المحافظات.

علاوي طالب الحكومة العراقية باحترام حق المواطنين السلميين، كما انتقد تمسك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالسلطة وقتل العراقيين على أيدي من وصف انتماءهم لـ"المليشيات الحزبية" في ميادين الاحتجاج.

وتابع قوله: "مؤسف أن يقتل العراقي عراقيا آخر، يفترض أن يكون ذلك من المحرمات"، ثم أضاف منتقدا القوة المستخدمة لفض التظاهرات في العراق "معالجة الأزمة لا تكون باستعمال القوة، بل بالحوار".

علاوي عبر في السياق عن تأييده للمطالب التي رفعها المحتجون العراقيون، وقال في الصدد: "المطالب واضحة، يقولون لا نريد نفوذا إيرانيا، كلنا نطالب بذلك".

وأطلقت القوات العراقية الأربعاء الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين على جسر الشهداء، فيما لم تصل تفاصيل عن وقوع إصابات في صفوف المحتجين. ويتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير وجسري الشهداء والأحرار وسط بغداد.

وقتلت قوات الأمن 13 محتجا على الأقل بالرصاص خلال الساعات الـ24 حتى مساء الثلاثاء متخلية عن "ضبط النفس" الذي مارسته نسبيا على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة تخللتها اشتباكات وعمليات قمع دامية من قبل قوات الأمن ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 260 شخص وإصابة المئات.