"في منطقة فصائل مدعومة تركيا".. فيديو "الطفلين الكرديين" يثير جدلا

نشر ناشطون سوريون، السبت، تسجيلا مصورا لما قالوا إنه يوثق إجبار مسلحين من المعارضة التي تدعمها تركيا، بإجبار طفلين في منطقة عفرين على تنظيف دورات مياه.

وتدوال مستخدمو موقع تويتر، الفيديو وذكر بعضهم أنه صور في مركز شرطة تابعة لفصائل درع الفرات، في ناحية شران بمنطقة عفرين شمال حلب.

وأثار الفيديو، الذي لم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحته، سخط المعلقين على تويتر وحسرتهم على معاناة أطفال سوريا وطالبوا بمحاسبة من أجبر الطفلين على تنظيف المراحيض.

وفي الفيديو، يبدو الطفلان وهما ينظفان دورات المياه، بأياديهم الصغيرة وأظافرهم خرطوم مياه.

وكتب معلقون أن "الطفلين كرديان وأن إجبارهما على غسل المراحيض من دون أي مواد تنظيف، يهدف لإذلالهما".

يذكر أن الفصائل الموالية لأنقرة والمعروفة بـ"درع الفرات"، تسيطر على منطقة في ريف حلب الشمالي تمتد من جرابلس في الريف الشمالي الشرقي إلى عفرين في الريف الشمالي الغربي.

ويضم تحالف "درع الفرات" فصائل مثل "الجبهة الشامية" و"فيلق الشام"، ومنها من قاتل قوات النظام في السابق، إلا أن عملها العسكري تركز خلال العامين الماضيين على قتال داعش والمقاتلين الأكراد بدعم مباشر من القوات التركية.

وشنت تركيا عمليتين عسكريتين في سوريا، الأولى عام 2016 وسيطرت بموجبها على مدن حدودية عدة بينها جرابلس، والثانية في عام 2018 وانتهت بسيطرتها مع فصائل سورية موالية لها على منطقة عفرين في محافظة حلب.