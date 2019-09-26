في نيويورك.. "عُد إلى بلدك" مجرمة بالقانون

أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمدينة نيويورك تعليمات جديدة مؤخرا تتضمن تغريم أصحاب العقارات والأعمال الذين يميزون ضد المهاجرين أو يبلغون الشرطة عن المهاجرين غير الشرعيين.

التعليمات الجديدة تشير إلى أن اللجنة قد تتخذ إجراءات قانونية لفرض غرامات على مالكي العقارات أو أصحاب الأعمال أو المتاجر الذين يستدعون وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ICE ضد مهاجرين غير شرعيين أو أشخاص يُعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين.

وتشير أيضا إلى أنها تسوف تتخذ الإجراء ذاته في حال استخدام مصطلح "غير قانوني" أو "أجنبي/غريب" ضد شخص بطريقة مهينة.

وبحسب كتب التعليمات الصادر هذا الشهر، فأن من بين الأمثلة على التمييز ضد المهاجرين أن يتوجه صاحب متجر لشخصين يتحدثان بلغة أخرى غير الإنكليزية بالقول: "تحدثا الإنكليزية أو عودا لبلديكما".

وقالت كارميلين مالاليس، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في المدينة، خلال مقابلة إنها تتوقع أن تحذو مدن أميركية أخرى حذو نيويورك في هذا الاتجاه.

وكان قاض بالمدينة قد أمر في 12 سبتمبر الجاري مالكة عقار في منطقة كوينز بدفع غرامة قدرها 17 ألف دولار بعد أن اتهمتها اللجنة بأنها هددت باستدعاء وكالة ICE ضد مستأجر توقف عن دفع الإيجار.