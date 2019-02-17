في هذه البلدة داعش سينتهي

تعلو عبارة "قوات سوريا الديموقراطية مرّت من هنا" بالخط الأسود العريض جدار بيت متواضع في بلدة الباغوز السورية، حيث تطغى أشجار الرمان المزروعة في حقول منازلها والنخيل الذي يزين شوارعها، على الدمار فيها بعدما باتت بين ليلة وضحاها الملجأ الأخير لتنظيم داعش.

​في شارع مليء بالحفر الضخمة وهياكل السيارات والشاحنات الصغيرة المتفحمة، ينتظر مقاتلون بفارغ الصبر انتهاء المعركة ضد التنظيم المتطرف، بينما يتردد على بعد مئات الأمتار منهم دوي قصف جوي ومدفعي يستهدف آخر نقاط المتطرفين المحاصرين في مساحة لا تتخطى نصف كيلومتر مربع. وبعد أشهر من انطلاق عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش، يؤخر تواجد مدنيين في بقعة صغيرة عند أطراف بلدة الباغوز حسم قوات سوريا الديموقراطية للمعركة لتتمكن من إعلان انتهاء "الخلافة الإسلامية" المزعومة.

من على سطح مبنى سيطروا عليه قبل ثلاثة أيام، يراقب المقاتل حمزة شدادي منطقة المعارك. ويقول في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: "يستهدفوننا ليلا، وتندلع اشتباكات قبل أن يهربوا مجددا ، لكننا لا نقترب بسبب المدنيين". ويؤكد قياديون في قوات سوريا الديموقراطية والتحالف الدولي أن التنظيم يستخدم المدنيين المحاصرين معه، وبينهم أفراد من عائلات المتطرفين، دروعا بشرية، ما يؤدي إلى تأخير حسم المعركة ضده. لكن شدادي، الذي يحمل سلاحه على كتفه ويمسك جهاز اتصال لاسلكيا في يده، يقول بثقة "أيام قليلة ونعلن إن شاء الله شرق دير الزور منطقة محررة بالكامل من الإرهاب". في الأحياء التي طرد منها، تجري قوات سوريا الديموقراطية عمليات تمشيط دقيقة بحثا عن أنفاق وعناصر متوارين تاركين خلفهم مراكز فارغة وشعارات لا تزال ظاهرة على الجدران، بالإضافة إلى شعار التنظيم الموجود على رايته السوداء.

في شارع رئيسي في البلدة، يتمركز مقاتلون أمام المنازل مدججين بسلاحهم ويلف بعضهم الشال الكردي التقليدي المزركش بالورود على أعناقهم فوق زيهم العسكري. يتسامرون حينا ويلتفتون إلى مصدر الصوت الصادر من مكان ليس بعيدا. دقائق ويتردد دوي ضربتين تشنهما طائرة تابعة للتحالف بعد تحليق كثيف في سماء البلدة، ثم تتصاعد سحب الدخان الرمادي. وتفتقر الأحياء تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية لأي حركة إلا للمقاتلين ولسيارات عسكرية تمر مسرعة. الباغوز تشكر زيارتكم أمام المبنى، يتبادل ضيا حسكة، أحد مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية، الحديث مع رفاقه ويستعيد معهم ذكرياته في الباغوز، في المرة الأولى التي سيطرت قوات سوريا الديموقراطية عليها قبل أن تعود وتخسرها قبل أشهر. يشير حسكة إلى أشجار رمان فتية اجتاحها اليباس لكن بعضها احتفظ بثمار تحول لونها من الأحمر القاني إلى الأسود بفعل الصقيع، وقربها أشجار نخيل اصفرت أغصانها، وأخرى لم يبق منها سوى جذوعها. ويقول المقاتل الأسمر، وهو في الثلاثينات من العمر مبتسماً "حين دخلنا إلى البلدة قبل أشهر كنا نصعد إلى أسطح المنازل ونقطف التمر والرمان بأيدينا".

​وإثر هجوم بدأته في أيلول/سبتمبر الماضي، تمكنت قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، من السيطرة على بلدة الباغوز لأسابيع عدة قبل أن يشن التنظيم هجوما معاكسا ويتمكن من استعادتها، لتصبح اليوم البلدة التي ستشهد نهايته. ويشير المقاتل الذي يضع نظارتين طبيتين، إلى اختلاف المعركة اليوم عما كانت عليه حينها. ويقول "اليوم ضاقت المساحة بهم فاستشرسوا في قتالهم، في السابق لم يقاوموا كثيرا إذ كانت لديهم أماكن أخرى ينسحبون إليها". وبات تنظيم داعش اليوم وبفعل حملة عسكرية ضخمة لقوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية محاصرا في بقعة لا تتجاوز نصف كيلومتر مربع، محاذية للحدود العراقية، وفق ما أعلن القائد العام للعمليات في شرق سوريا جيا فرات السبت. وباتت أيام "الخلافة" التي أعلنها التنظيم في العام 2014 على مناطق سيطرته في سوريا والعراق معدودة. "في وقت قصير جدا، لن يتجاوز أياما، سنعلن رسميا انتهاء وجود تنظيم داعش الإرهابي".