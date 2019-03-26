في واشنطن.. مصريون ضد تعديلات الدستور

كتاب وفنانون وناشطون مصريون من 25 ولاية أميركية وخمس دول أخرى التقوا الأحد والاثنين في العاصمة الأميركية واشنطن لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في بلدهم، والوقوف بوجه التعديلات الدستورية المقترحة التي يعتبرون أنها تقوض أسس الديمقراطية في مصر.

الفعالية التي حملت اسم "يوم المناصرة لمصر 2019" شهدت مشاركة الممثلين المصريين عمرو واكد وخالد أبو النجا وعضو مجلس النواب الأميركي توم مالينوفسكي.

وقال أبو النجا لـ "الحرة" إن الفعالية تهدف إلى المطالبة بـ "نفس ما يقوله نظام (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي، استقرار في مصر لكن الاستقرار الذي نراه يختلف عن الاستقرار الذي يراه نظام السيسي".

ويهاجم معارضون مصريون التعديلات الدستورية، التي أقرها البرلمان المصري بشكل مبدئي الشهر الماضي، والتي قد تتيح للسيسي البقاء في منصبه، الذي شغله منذ 2014، حتى العام 2034.

​وأوضح واكد أن المعارضين المصريين "أقوياء جدا"، وأن النظام يخشاهم، "يخافوننا ويريدوننا أن نختفي عن وجه الأرض لسبب واحد لأننا نتكلم الحقيقة ولا نخافهم. ورسالتي هي لا تخافوهم واستمروا في فعل ما تفعلونه من حشد للطاقات على قدر ما تستطيعون".

وكان واكد أعلن الشهر الماضي أنه مهدد بالقبض عليه في حال عودته إلى مصر، بسبب آرائه المعارضة للنظام الحاكم.

وقال مالينوفسكي، وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن "هذه التعديلات الدستورية تشرعن دور الجيش في العملية السياسية المصرية بطريقة يجب أن تجعلنا قلقين جدا في الولايات المتحدة ويجب أن تجعلنا على الأقل نعيد النظر في العلاقات بين الولايات المتحدة والجيش المصري".