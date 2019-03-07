في مناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، تقدم قناة "الحرة" تغطية خاصة ومميزة طوال يوم الجمعة، الثامن من آذار/ مارس عبر شاشتها، وموقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستضيف النساء فقط في برامجها المباشرة ونشرات أخبارها.

التغطية الخاصة بدأت الخميس مع برنامج "اليوم" الذي يبث مباشرة من دبي والذي ناقش القوانين والموروثات الاجتماعية والثقافية التي تعادي المرأة وحقوقها، تميز ضدها وتقف عقبة في سبيل تقدمها في العالم العربي.

واستضاف البرنامج ناشطات وفنانات وكاتبات من العراق، والإمارات، ولبنان، والمغرب وموريتانيا.

واستأنفت "الحرة" تغطيتها الخاصة مع بث مباشر من وزارة الخارجية الأميركية لحفل توزيع جوائز "المرأة الدولية الشجاعة" التي فازت بها من الشرق الأوسط السيدة المصرية الملقبة بـ "ماما ماغي" والسيدة الأردنية العقيد خالدة خلف حنا الطوال.

قدمت الجوائز السيدة الأولى ميلانيا ترامب بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو، وبعد الحفل أجرت "الحرة" مقابلتين خاصتين مع "ماما ماغي" والعقيد الطوال حول جهودهن في سبيل النهوض بالمرأة والإنسان.

وتبث "الحرة" باقة من التقارير من الدول العربية والولايات المتحدة والعالم حول وضع المرأة وتمكينها.

تبث قناة "الحرة" عبر قمري "عرب سات" و "نايل سات" إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتولى "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" MBN إدارتها، وهي مؤسسة لا تبغي الربح يمولها الكونغرس الأميركي من خلال هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للإعلام الدولي USAGM وهي وكالة فيدرالية مستقلة.