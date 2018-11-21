في يومه العالمي.. حكاية التلفزيون في العالم العربي

قبل أن يشق الإرسال التلفزيوني طريقه إلى الدول العربية في ستينيات القرن الماضي، كان العراق سباقا في هذا المجال بتدشين أول محطة عربية.

العالم يحتفل سنويا باليوم العالمي لـ"التلفزيون" في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو اليوم الذي تم تحديده بقرار للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996، اعترافا بأهمية البث التلفزيوني في حياة الناس.

لكن التلفزيون لم يمكن وقت انطلاقته في المنطقة العربية متيسرا سوى لفئات قليلة من المجتمع. وكثيرون من مدمني الأخبار كانوا يشاهدونه بشكل جماعي في المطاعم والمقاهي.

وقتها، درجت الحكومات العربية على بث برامج تخدم أجندتها محشوة ببرامج ترفيهية، وأفلام عربية منتجة محليا وأخرى مستوردة تتكيف إلى حد كبير مع العادات والتقاليد المحلية.

وفي هذا التقرير نلقي الضوء على أولى التجارب العربية في إطلاق البث التلفزيوني.

العراق

انطلق البث التلفزيوني في العراق، والأول في المنطقة العربية، في الثاني من أيار/مايو عام 1956.

الفكرة جاءت قبل ذلك بعام بالتزامن مع معرض للأجهزة الإلكترونية أقامته شركة أوروبية في بغداد، وشمل المعرض جهازا للبث التلفزيوني باللونين الأبيض والأسود مع استوديو صغير مجهز بلوازم التصوير وعدد من أجهزة التلفاز.

وبعد انتهاء المعرض قررت الشركة إهداء تلك المعروضات إلى الحكومة العراقية، لتبدأ رحلة إطلاق محطة التلفزيون المحلية.

الجزائر

البث التلفزيوني في الجزائر بدأ في كانون الأول/ديسمبر 1956، عندما أنشأت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفرنسية خدمة بث في الجزائر.

ومع إعلان استقلال الجزائر عن فرنسا في 1962، تحولت خدمة البث إلى التلفزيون الوطني بالجزائر.

لبنان

ما يميز لبنان أن البث التلفزيوني انطلق في أراضيه عام 1959 بمبادرة من شركتين خاصتين وليس عبر المؤسسات الحكومية.

بدأت هذه المرحلة عام 1954 من قبل رجلي الأعمال وسام عز الدين وألكس مفرج اللذان تقدما بطلب لإنشاء شركة بث تلفزيوني، وفي 1956 تم توقيع اتفاق أعطيت بموجبه شركة التلفزيون اللبنانية ترخيصا للإرسال التلفزيوني لمدة 15 عاما، وانطلق البث في 28 ايار/مايو 1959.

وأسهم انطلاق هذه المحطة في تشجيع رجال أعمال آخرين على اطلاق محطة أخرى باسم "تلفزيون لبنان والمشرق" بدأت الإرسال في 1962.

مصر والتجارب العربية الأخرى

أطلقت مصر أول بث تلفزيوني في عام 1960.

وتأخر بدء العمل بإطلاق البث التلفزيوني في مصر إلى عام 1959، رغم أن قرار بدء البث التلفزيوني اتخذ في أواسط الخمسينيات.

بعد ذلك بدأ البث التلفزيوني ينتشر تباعا في بقية الدول العربية مثل سوريا في 1960 والسودان عام 1962 والسعودية التي انطلق فيها لأول مرة في 1964 والأردن عام 1968 وقطر في 1970 والبحرين في 1973.

التغير الدراماتيكي الأكبر بالمنطقة العربية حدث بداية من التسعينيات، بعد دخول الأقمار الاصطناعية والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وكلها أدوات ساعدت في تنويع خدمات البث المرئيس بعد أن كانت شبه محصورة بيد الحكومات المحلية.