قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد كردستان

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن أراضي إقليم كردستان "ستكون تحت رحمة الصواريخ الإيرانية" حال تقديم أي مساعدات لوجستية أو حال استخدام أراضي الإقليم منطلقا لضرب إيران.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات أميركية للحزبين الرئيسين في الإقليم، الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، من إبداء أي تعاون مع الجانب الإيراني، بحسب مصادر كردية.

وكانت مصادر عراقية أفادت بأن نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، طلب بشكل صريح من القيادات الكردية خلال زيارته الأخيرة إلى الإقليم، بوقف التعامل مع إيران، كجزء من الحملة التي تقودها واشنطن ضد طهران ودورها المزعزع للاستقرار في المنطقة.