قائد الطائرة الروسية يكشف أسباب الكارثة

عزا قبطان طائرة إيروفلوت التي اشتعلت فيها النيران مساء الأحد لدى هبوطها الاضطراري في مطار شيريميتييفو بموسكو ما أسفر عن 41 قتيلا، وقوع الكارثة إلى البرق وخزانات الوقود الممتلئة والهبوط العنيف والظروف المناخية الصعبة.

وإذا كانت الظروف الدقيقة لم يكشف عنها بصورة رسمية بعد، فإن الطيار دينيس إفدوكيموف أبلغ وسائل الإعلام الروسية أن الطائرة وهي من طراز سوخوي سوبرجيت 100، اضطرت إلى القيام بعملية هبوط اضطراري بعدما تعطل عمل بعض الأجهزة بسبب البرق.

وقال الطيار لصحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية "بسبب البرق، فقدنا الاتصال اللاسلكي وانتقلنا إلى نظام الحد الأدنى للقيادة ... أي من دون جهاز كمبيوتر كالمعتاد، ولكن بطريقة مباشرة. إنه نظام الطوارئ".

وأضاف "تمكنا من استعادة الاتصال عبر تردد الطوارئ، لكنه كان قصيرا وعمل فقط بشكل متقطع ... استطعنا أن نقول بضع كلمات ثم انقطع الاتصال".

وأوضح الطيار أن النيران اشتعلت في الطائرة بسبب الهبوط العنيف. وأضاف أن "السبب هو بالتأكيد أن الخزانات كانت ممتلئة".

وتحدثت المصادر الأولى عن نشوب حريق على متنها، لكن شريط فيديو نُشر بعد ساعات من الحادث، يظهر أن الطائرة تلامس المدرج، ثم تهتز قبل أن تشتعل.

وبعد الهبوط مباشرة، أجلي الركاب بواسطة المزالق في مقدمة الطائرة فيما كانت تشتعل بسرعة كبيرة ويتصاعد منها الدخان.

وأظهرت تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المسافرين يركضون على مدرج المطار للابتعاد عن الطائرة. بينما يظهر تسجيل آخر من داخل المقصورة محركا محترقا ويسمع صراخ الذعر في الطائرة.

العثور على "الصندوقين الأسودين"

وأبلغ أحد ركاب الطائرة، دميتري كليبوشكين، وكالة ريا نوفوستي أنه شاهد "وميضا أبيض اللون" أثناء الرحلة. ونقلت صحيفة كومسومولسكايا برافدا عن بيوتر إيغوروف قوله "كان الهبوط صعبا، وكاد الخوف يفقدنا عقولنا. ارتدت الطائرة على مدرج المطار مثل جندب واشتعلت فيها النيران على الأرض".

وذكرت مصادر في أجهزة الطوارئ لوسائل الإعلام الروسية، أنه تم العثور على "الصندوقين الأسودين" للطائرة في مكان الحادث وسلما إلى المحققين.

وكان 78 شخصا على متن الطائرة عندما اضطرت للعودة إلى موسكو- شيريميتييفو، بعد دقائق من إقلاعها إلى مورمانسك (شمال)، حيث أعلن الحداد ثلاثة أيام.

واوضحت لجنة التحقيق، وهي الهيئة المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في روسيا، أن 41 شخصا لقوا مصرعهم. ونقل تسعة آخرون إلى المستشفى، منهم ثلاثة في حالة خطرة.

وقال مصدر لوكالة تاس الرسمية، إن مواطنا أميركيا من بين القتلى.