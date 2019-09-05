قائد القوة الجوية العراقية: لا علم لي بإنشاء قوة جوية للحشد

نفى قائد القوة الجوية في العراق الفريق ركن أنور حمه أمين علمه باستحداث مديرية للقوة الجوية من قبل هيئة الحشد الشعبي.

وقال أمين في تصريحات لراديو سوا الخميس "حتى هذه اللحظة لا يمكنني تأكيد صحة هذا الخبر".

وكانت وسائل إعلام عراقية قالت إن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وجه بتشكيل مديرية للقوة الجوية في الحشد وتكليف صلاح مهدي حنتوش برئاستها.

وبينت وثيقة صادرة عن هيئة الحشد بتاريخ الرابع من شهر سبتمبر الجاري، أن التشكيل الجديد تم بالاستناد على الأمر الديواني التاسع والسبعين الصادر في العام 2014 عن مكتب رئيس الوزراء.

ويتزامن الحديث عن قوى جوية للحشد الشعبي العراقي مع تعرض عدد من مقاره في الأسابيع الماضية إلى ضربات جوية متكررة، وسط تضارب المعلومات عن أسبابها.