قسد: جمدنا العمليات ضد داعش وسنقرر مصير سجنائه

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، "تجميد كافة العمليات" ضد تنظيم داعش، الذي رغم هزيمته الميدانية، لا يزال ينشط على شكل خلايا نائمة.

وقال عبدي في مقابلة باللغة الكردية على تلفزيون "روناهي" الكردي بثت الأربعاء، "لقد قمنا بتجميد كل أعمالنا في مواجهة داعش الآن"، مشيرا إلى أن الأمر سيقتصر على "العمل الدفاعي" لصد هجمات التنظيم.

وكررت قسد خشيتها من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية، التي تشن هجوما ضدها منذ أسبوع، سلبا على جهودها لملاحقة خلايا داعش وفي حفظ أمن مراكز الاعتقال والمخيمات التي تحتجز فيها مقاتلين وأقاربهم.

وكانت قسد وإثر إعلان القضاء على "خلافة" داعش المزعومة في مارس الماضي، انكبت بدعم أميركي على ملاحقة الخلايا النائمة للتنظيم وخصوصاً في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتبنى التنظيم خلال الأشهر الماضية اعتداءات دموية عدة، كان آخرها تفجير آلية مفخخة في مدينة القامشلي، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص في اليوم الثالث من الاجتياح التركي.

وأبدت دول أوروبية عدة قلقها البالغ من تداعيات الهجوم التركي على المعركة ضد خلايا داعش، وعلى مصير 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من أصل 12 ألف عنصر من التنظيم في سجون المقاتلين الأكراد.

ويبدو أن الهجوم التركي أجبر تلك الدول على البحث عن حلول بديلة. وتبحث فرنسا ودول أخرى إمكانية نقل هؤلاء إلى العراق لمحاكمتهم، كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يصر على مواصلة الهجوم، "سنفعل ما هو ضروري مع السجناء من تنظيم الدولة الإسلامية".

إلا أن عبدي أكد خلال المقابلة أن "مستقبل الدواعش المحتجزين نحن سنقرره".

وبعد هجوم شنته تركيا وفصائل سورية موالية لها في التاسع من الشهر الحالي، وأمام إصرار واشنطن على سحب جنودها من مناطق سيطرتهم، لم يجد الأكراد حلا سوى اللجوء إلى دمشق وحليفتها موسكو.

وكانت النتيجة أن أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، الأحد، اتفاقا مع دمشق ينص على انتشار قوات النظام على طول الحدود مع تركيا لمؤازرة قسد في تصديها للهجوم التركي.

وبموجب الاتفاق، انتشرت قوات النظام خلال اليومين الماضيين في مدينتي منبج وكوباني شمال شرق حلب، ومناطق أخرى.

وقال عبدي إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي أبلغه فيه ترامب بأنه لا يمانع بل يدعم توافق الأكراد مع الحكومة السورية وروسيا لحماية مناطقهم، وفق ما صرح به لتلفزيون "روناهي".