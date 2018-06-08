هؤلاء أبرز الغائبين عن مونديال روسيا

لا شك أن كأس العالم هو الفرصة الأفضل لأي لاعب كرة قدم لإبراز موهبته وإثبات نجوميته، فكل تمريرة أو تصويبة لها وقعها حول العالم. لكن يبدو أن قائمة من أبرز النجوم العالميين وخاصة الصاعدين لن تحصل على فرصة الظهور في نهائيات كأس العالم القادمة، سواء لأسباب فنية أو شخصية في بعض الأحيان. هذه قائمة بأبرز اللاعبين المستبعدين من نهائيات كأس العالم 2018: 1- ليروي سانيه - ألمانيا

اللاعب الأبرز في قائمة المستبعدين، فقد تم استبعاد نجم مانشتسر سيتي وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنكليزي من المنتخب الألماني بعدما فضل المدرب يواكيم لوف لاعب باير ليفركوزن جوليان براندت. 2- ماريو غوتزه - ألمانيا ثاني أبرز المستبعدين من المنتخب الألماني نجم بوروسيا دورتموند ماريو غوتزه، والذي حقق هدف الفوز الوحيد على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014. 3- دافيد لويز - البرازيل استبعد المدرب تيتي، مدافع نادي تشيلسي الانكليزي دافيد لويز من تشكيلة المنتخب البرازيلي، لصالح لاعب إنتر ميلان ميراندا. 4- فابينيو - البرازيل

مفاجأة البرازيل الثانية كانت في اسبتعاد فابينيو، مدافع موناكو الذي انتقل حديثا إلى فريق ليفربول الإنكليزي. 5- إيكاردي - الأرجنتين

رغم تحقيقه موسما استثنائيا مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي فقد تم استبعاد إيكاردي من المنتخب الأرجنتيني وسط تقارير تتحدث عن أن سبب الاستبعاد هو خلاف شخصي مع أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي. 6- راجا ناينغولان - بلجيكا استبعد المدرب روبرتو مارتينز لاعب خط الوسط راجا ناينغولان من قائمة المنتخب البلجيكي رغم أدائه الجيد مع نادي روما الإيطالي. 7- ألكسندر لاكازيت - فرنسا