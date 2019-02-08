قائمة بأعلى اللاعبين أجرا.. ميسي أولا

ليونيل ميسي ليس فقط من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، إنه أيضا اللاعب صاحب الأجر الأعلى في أوروبا خلال الشهر الواحد، وفقا لقائمة جديدة نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية.

وتصدر نجم فريق برشلونة القائمة براتب بلغ 8.3 مليون يورو، متقدما على نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس حاليا كريستيانو رونالدو.

والأرقام التي أوردتها الصحيفة الفرنسية تتعلق فقط بمرتبات اللاعبين قبل الضرائب ولا تشمل الأرباح الأخرى التي يحصلون عليها من خلال الإعلانات وحقوق الصور.

واشتملت قائمة الـ10 الأوائل على لاعبين في كل من الدوري الإنكليزي والإسباني والفرنسي والإيطالي، فيما غاب عنها اللاعبون الذين يشاركون في الدوري الألماني.

وهذه قائمة للاعبين العشرة الأعلى أجرا في أوروبا:

لوينيل ميسي 8.3 مليون يورو (برشلونة)

كريستيانو رونالدو 4.7 مليون يورو (يوفنتوس)

أنتوني غريزمان 3.3 مليون يورو (أتلتيكو مدريد)

نيمار 3.06 مليون يورو (باريس سان جيرمان)

لويس سواريز 2.9 مليون يورو (برشلونة)

غاريث بايل 2.5 مليون يورو (ريال مدريد)

فيلبي كوتينيو 2.3 مليون يورو (برشلونة)

أليكسيس سانشيز 2.28 مليون يورو (مانشستر يونايتد)

كيليان مبابي 1.73 مليون يورو (باريس سان جيرمان)

مسعود أوزيل 1.6 مليون يورو (آرسنال)