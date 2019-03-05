أغنياء العالم.. العشرة الأوائل

أظهرت قائمة مجلة فوربس السنوية لأثرى أثرياء العالم الثلاثاء أن جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون لا يزال أغنى رجل في العالم يليه بيل غيتس ووارن بافيت. لكن، رغم أن القائمة لم تتغير بشكل كبير، إلا أن ترتيب مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ تراجع ثلاث درجات، بينما ارتفع ترتيب رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ درجتين. هذه قائمة بأثرياء العالم الـ10 الأوائل: جيف بيزوس

ازدادت ثروة بيزوس (55 عاما) بنحو 19 مليار دولار خلال عام واحد بحيث وصلت الآن إلى 131 مليار دولار. وقد وسّع بيزوس الذي يمتلك 16% من شركة أمازون، الفجوة المالية بينه وبين غيتس المشهور بأعماله الخيرية والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت. بيل غيتس

​مؤسس شريك لشركة مايكروسوفت للبرمجيات. زادت ثروه غيتس (63 عاما) لتصل إلى 96,5 مليار دولار، مقارنة مع 90 مليار دولار العام الماضي. يرأس وزوجته ميليندا أكبر شركة خيرية في العالم تحمل اسميهما. وارن بافيت

​احتل بافيت (88 عاما) الذي يعتبر قطب استثمارات، المرتبة الثالثة، رغم تضرره في أواخر شباط/فبراير بانخفاض كبير في أسهم شركة "كرافت هاينز" للأطعمة المعالجة، التي يساهم فيها. وانخفضت ثروة بافيت بنحو 1.5 مليار دولار لتصل إلى 82.5 مليار دولار. برنار أرنو

احتفظ برنار أرنو الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة الفرنسية "إل في إم إتش" بالمرتبة الرابعة على القائمة برصيد 76 مليون دولار. كارلوس سليم

يمتلك رجل الاعمال المكسيكي أكبر شركة اتصالات في أميركا اللاتينية "أميركا موفيل" وله أيضا استثمارات في قطاعات أخرى، احتل المرتبة الخامسة بثروه قدرها 64 مليار دولار. أمانسيو اورتيغا

يعتبر رجل الأعمال الإسباني الأغنى في أوروبا والسادس على مستوى العالم بفضل ثروته (62.7 مليار دولار) التي جناها من متجريه زارا وانديتكس لاري أليسون

مؤسس شريك لشركة أوراكل لتقنيه المعلومات. لديه ثروه تقدر بـ 62.5 مليار دولار. تعهد بالتبرع بـ 200 مليون دولار لمركز لأبحاث السرطان في جامعة جنوب كاليفورنيا. مارك زوكربرغ

​رجل الأعمال الأميركي مارك زوكربرغ هو مؤسس شركة فيسبوك. تراجع في الترتيب من الخامس إلى الثامن وتأثرت ثروته ( 62.3 مليار دولار) بفضيحة تسريب البيانات التي ضربت الشركة في العام الماضي. مايكل بلومبيرغ

ارتفع ترتيب رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ درجتين في القائمة، مع زيادة ثروته إلى 55.5 مليار دولار مقارنة مع 50 مليار دولار. بلومبرغ معروف بأنشطته الخيرية، حيث تبرع بأكثر من خمسة مليارات دولار للسيطرة على السلاح والتغيرات المناخية وقضايا أخرى لاري بيج

شارك في تأسيس محرك البحث وشركة غوغل. يدير شركة ألفابيت الشركة الأم لـ غوغل والقيمة الصافية لثروته 50.8 مليار دولار. وضمت قائمة فوربس لأثرياء العالم 2019 أيضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المرتبة 715 حيث صعد 51 درجة على الرغم من أن ثروته لم تتغير عن الماضي وظلت عند 3.1 مليار دولار. ولا يزال الأميركيون يهيمنون على القائمة حيث بلغ عددهم 14 من بين 20 مليارديرا. أما غير الأميركيين الذين احتلوا مراتب بين أغنى 20 شخصية فهم الهندي موكيش أمباني رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس اندستريز" الذي احتل المرتبة 13، والصيني ما هواتنغ رئيس شركة "تينسيت" الصينية العملاقة للإنترنت الذي احتل المرتبة العشرين. كما شملت القائمة مليارديرات عرب بينهم المصريان ناصف ساويرس وشقيقه نجيب ساويرس والإمارتي ماجد الفطيم، والقطري فيصل بن قاسم آل ثاني والكويتي قتيبة الغانم.​ وحسب القائمة، فإن كايلي جينر هي أصغر مليارديرة في العالم بعمر 21 عاما وجمعت ثروة تقدر بـ 3 مليارات دولار بفضل شركة باسمها في مجال التجميل. ​