إعلان القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي

ونشر الاتحاد القائمة النهائية على موقعه الإلكتروني الثلاثاء، قبل أسبوع من حفل منح الجائزة الذي يقام في العاصمة السنغالية دكار في الثامن من كانون الثاني/يناير.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء القائمة النهائية للمرشحين لجائزته السنوية لأفضل لاعب، والتي ضمت المصري محمد صلاح حامل جائزة العام الماضي، والسنغالي ساديو مانيه زميله في ليفربول الإنكليزي، والغابوني بيار إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال.

وستكون المنافسة على أشدها بين صلاح أفضل لاعب إفريقي في 2018، وأوباميانغ الذي نال الجائزة في عام 2015، ومانيه الباحث عن تتويجه الأول.

ويعد الثلاثة هذا الموسم من أفضل اللاعبين في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وساهم صلاح ومانيه بشكل كبير في تصدر فريقهما ترتيب الدوري بعد 20 مرحلة بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، إذ سجل صلاح 13 هدفا وأضاف سانيه ثمانية، من أصل 48 هدفا لليفربول في الدوري.

أما أوباميانغ، فيتساوى هذا الموسم مع صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي مع 13 هدفا.