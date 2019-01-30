قاتل لويزيانا يعترف

قالت الشرطة الأميركية إن الشاب الذي قبض عليه مؤخرا بتهمة قتل خمسة أشخاص في لويزيانا من بينهم والديه اعترف بجريمته.

اقرأ أيضا:

القبض على قاتل لويزيانا في فرجينيا

وأوضحت شرطة لويزيانا خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء أن إنداكوتا ثيريوت (21 عاما) أقر بقتل الأشخاص الخمسة، مشيرا إلى استخدامه مسدسا سرقه من والده، وهو المسدس ذاته الذي تمت مصادرته منه بعد القبض عليه.

وقالت الشرطة إنه لم تتضح بعد دوافعه لارتكاب الجريمة.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على ثيريوت في ريتشموند بولاية فرجينيا الأحد الماضي، بعد فراره من ولاية لويزيانا حيث قتل عائلته وعائلة صديقته.

وأطلق المتهم النار على والده كيث ووالدته إليزابيث قبل أن ينتقل إلى مكان آخر ويقتل صديقته وأبويها.

