قادة أوروبيون يحملون إيران مسؤولية هجمات أرامكو

حمل قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الاثنين، إيران المسؤولية عن الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر، مطالبين طهران بـ"الامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان مشترك عقب لقاء ثلاثي عقدوه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، "من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمل مسؤولية هذه الهجمات. ليس هناك تفسير آخر".

واستهدفت الهجمات منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في السعودية، وأدت إلى اشتعال حرائق سببت أضرارا كبيرة ودفعت إلى خفض إنتاج النفط الخام إلى النصف في أكبر مصدر للنفط في العالم.