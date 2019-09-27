قادة ديمقراطيون يطالبون بومبيو بتسليم وثائق حول أوكرانيا

طالب ديموقراطيّون يرأسون لجانا نافذة في مجلس النواب، الجمعة، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، المقرب من الرئيس دونالد ترامب، تزويدهم بوثائق حول قضية أوكرانيا، بغية "تسريع" التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس.



وجاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية، متوجهين إلى بومبيو، أن "رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلا على عرقلة تحقيق مجلس" النواب في هذا الإجراء النادر ضد رئيس أميركي.

وقد أطلق التحقيق على خلفية شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات حول ممارسة ترامب ضغوطا على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.

وأعلمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، بومبيو، في رسالة منفصلة، بأنها حددت جلسات استماع لخمسة من موظفي الخارجية بينهم السفيرة الأميركية السابقة في أوكرانيا، بين الأربعاء المقبل و العاشر من أكتوبر.

وقد أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي، الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب المشتبه بانتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديموقراطي جو بايدن.

فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه "لم يمارس أي ضغط" على أوكرانيا، بعد نشر البيت الأبيض ملخص مكالمة هاتفية مع الرئيس فلودومير زلينيكسي، يظهر أنه طلب من كييف التحقيق في شأن هانتر بايدن، نجل منافسه السياسي جو بايدن.