قاد سيارته لـ700 كيلومتر من أجل توصيل بيتزا

دأبت جولي مورغان وزوجها ريتش قبل 25 عاما على التوقف عند مطعم في مدينة باتل كريك بولاية ميتشيغان لتناول البيتزا على العشاء.

وللاحتفال بعيد ميلاد جولي هذا العام أراد الزوجان اللذان يعيشان الآن في إنديانابوليس بولاية إنديانا القيام برحلة إلى مكان البيتزا المفضل لديهم.

ولكن في النهاية انتهى الأمر بهما في غرفة الطوارئ، بعد أن تم إخبار الزوج بأن مرض السرطان المصاب به قد ساء وبأن لديه أسابيع أو ربما أيام فقط ليبقى على قيد الحياة.​

ولحسن الحظ سمع مدير في المطعم قصة الزوجين، فقرر توصيل قطعتين من البيتزا لهما بنفسه رغم أنهما كانا على بعد 350 كيلومتر عن المطعم.

المدير الذي قام بتوصيل الطلب يدعى دالتون شيفير وهو حفيد المالك الأصلي للمطعم، ويقول إنه عندما سمع قصة الزوجين لم يتردد للحظة في تلبية رغبتهما.

لم يأخذ شيفير أي أموال لقاء هذه التوصيلة كما هو معتاد. وقرر على الفور السياقة لثلاثة ساعات ونصف أخرى تقريبا للعودة لمنزله.