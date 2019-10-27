تصيب أي هدف حول العالم.. فيديو لقاذفات أميركية تصل السعودية

نشرت صفحات تابعة للجيش الأميركي، تسجيلات لوصول قاذفات B-1B الجوية إلى قاعدة الأمير سلطان بن عبد العزيز وسط السعودية.

وتؤكد التسجيلات ما ورد عبر المواقع الإخبارية الأيام الماضية، بوصول سرب من القاذفات الأميركية من طراز B-1B.

وكانت مقاطع فيديو نشرتها صفحات أميركية، أظهرت القاذفات وهي تقلع من قاعدة "إلسوورث" الجوية الأميركية في ولاية داكوتا.

ولم تفصح السلطات الأميركية عن عدد الطائرات التي تم إرسالها، أو الوقت الذي ستقضيه بقاعدة الأمير سلطان بمحافظة الخرج.

وقاذفة B-1B هي قاذفة جوية استراتيجية بعيدة المدى، قادرة على ضرب أي خصم في أي مكان في العالم، لكنها ليست قاذفة نووية.

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في سبتمبر الماضي، أن الولايات المتحدة سترسل 200 جندي ومعدات عسكرية إلى السعودية.

وكانت السعودية قد أعلنت في يوليو الماضي، موافقتها على استقبال قوات أميركية على أراضيها، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المحلية.

وكانت قيادة سلاح الجو الأميركي في القيادة الوسطى الأميركية قد أعلنت في يوليو، أنها تعمل عن قرب مع السعودية "من أجل تفعيل قدرات قاعدة الأمير سلطان الجوية".

وأضافت في بيان، أن أكثر من 25 خبيرا أميركيا يعملون لبناء إمكانات من شأنها تطوير إجراءات الحماية والأمن فيها، وذلك في إطار تعاون البلدين على توفير الاستقرار للمنطقة والأمن فيها.