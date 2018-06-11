سليماني يصف 'حزب الله' بأنه حكومة.. والحريري يأسف

قال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني إن "حزب الله" اللبناني و"لأول مرة فاز بـ 74 مقعدا من مجموع 128 مقعدا في البرلمان اللبناني رغم إنفاق السعودية 200 مليون دولار على أعوانها في هذه الانتخابات".

وأوضح سليماني، كما جاء في خبر نشرته وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، أنه بهذه النتيجة فإن "حزب الله" تحول من "حزب مقاومة إلى حكومة مقاومة في لبنان".

وكان "حزب الله" قد فاز بكتلة برلمانية مؤلفة من 14 نائبا في الانتخابات النيابية (بعضهم من رموز مرحلة سيطرة النظام السوري على لبنان) التي جرت في أيار/مايو الماضي، إلا أن سليماني يقصد في تصريحه هذا، تحالف "حزب الله" وحركة أمل والتيار الوطني الحر (بزعامة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون) وتيار المردة ونوابا منفردين.

ويأتي تصريح سليماني في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى تشكيل حكومته، والحفاظ على الدعم الدولي للبنان على المستويين الاقتصادي والسياسي، خصوصا مع تدهور الأوضاع الاقتصادية. وقد التزم لبنان أمام المانحين الدوليين بسلسلة أمور منها النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية التي يتدخل فيها حزب الله بدعم من إيران.

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ورد الحريري على تصريحات سليماني بالقول إن من "المؤسف أن يصدر هذا المنطق عن دولة نود أن تربطنا بها علاقات من دولة إلى أخرى". وأضاف الحريري أنه "إذا خسر البعض في العراق، لا يمكنه أن يظهر وكأنه يحقق انتصارات في أماكن أخرى".

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وكانت الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج قد فرضت عقوبات على قياديين سياسيين وعسكريين وماليين في "حزب الله" لتورطهم بالإرهاب والاتجار بالمخدرات.