قاضية: مانافورت كذب على المحققين

أعلنت قاضية فيدرالية الأربعاء أن بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، كذب متعمدا على المحققين وهيئة محلفين فيدرالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في إطار التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأميركية السابقة.

وكان مانافورت قد أدين في آب/أغسطس الماضي في تهم بالاحتيال الضريبي والمصرفي والتقاعص عن الإفصاح عن حسابات مصرفية خارجية.

وبعد الإدانة، عقد مانافورت اتفاقا مع الادعاء تخفف بموجبه العقوبة، ويتعاون في تحقيق مولر، لكن المحقق الخاص قال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إنه كذب خلال استجوابه.

وثيقة: مانافورت كذب على FBI

وقالت القاضية إيمي بيرمان جاكسون في حكمها الأربعاء إنها وجدت أدلة كافية على أن مانافورت قام بالكذب وخرق اتفاق تخفيف العقوبة عليه، مشيرة إلى أن تبعات هذا الحكم ستتبين في حكم جديد لها الشهر المقبل.

وقالت القاضية إنه تعمد تضليل المحققين و"آف بي آي" بشأن علاقته بشخص يدعى كونستانتين كيليمنيك، يعتقد المحققون أنه على صلة بالاستخبارت الروسية.

واتهم المدعون مانافورت بالكذب بشأن نقاشات جرت مع الرجل، من بينها نقاش حول اتفاق سلام محتمل لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا في القرم.

وكان محامي مانافورت قد دحض اتهامات المدعين له، وقال إنه لم يتعمد تضليل المحققين لكنه فقط نسى بعض التفاصيل.