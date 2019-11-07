قاض أميركي يأمر بتغريم ترامب مليوني دولار

أمر قاض في نيويورك الرئيس دونالد ترامب بدفع مليوني دولار لتسوية دعوى تزعم أنه أساء استخدام مؤسسته الخيرية لتعزيز مصالحه السياسية والتجارية.



كما وقع القاضي ساليان سكاربولا الخميس على اتفاق لإغلاق مؤسسة ترامب وتوزيع حوالي 1.7 مليون دولار من الأموال المتبقية لديها على جماعات غير ربحية أخرى.



وتم إرسال طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني لمحامي ترامب.



ورفعت المدعية العامة في نيويورك دعوى قضائية العام الماضي تزعم أن ترامب وعائلته يديرون المؤسسة بشكل غير قانوني كامتداد لأعماله التجارية وحملته الرئاسية.



كانت المدعية العامة ليتيسيا جيمس تسعى للحصول على تعويض قدره 2.8 مليون دولار من الرئيس. خفض ساكاربولا هذا المبلغ إلى مليوني دولار.