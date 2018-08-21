قاض أميركي يمنح اللجوء لمدرس مصري يواجه الإعدام

منح قاض أميركي معلما مصريا يعمل في مدرسة بولاية نيو جيرسي ويواجه حكم الإعدام في بلاده، حق اللجوء في الولايات المتحدة، حسب ما ذكر موقع نورث جيرسي المحلي الثلاثاء.

وما زال بإمكان هيئة إنفاذ شؤون الهجرة الطعن في الحكم الذي صدر لصالح أحمد عبد الباسط الذي قدم إلى الولايات المتحدة منذ عامين وقدم طلب لجوء بدعوى اضطهاده من قبل الحكومة المصرية.

وحصل عبد الباسط حينها على تصريح عمل، ثم على وظيفة بمدرسة Rising Star في يونيون سيتي لتدريس الفيزياء.

وأحيل طلب عبد الباسط إلى محكمة للهجرة، ثم اعتقلته السلطات الأميركية في نيسان/إبريل الماضي.

وجمع طلاب المعلم المصري في مدرسة Rising Star في يونيون سيتي آلاف الدولارات دعما لقضيته، حسب موقع نورث جيرسي.

وقضت محكمة عسكرية على عبد الباسط بالإعدام غيابيا في مصر عام 2015 بتهم "تأسيس جماعة على خلاف القانون"، و"حيازة أسلحة" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية العمليات المتقدمة" التي شملت إصدار أحكام إعدام بحق سبعة آخرين بعد محاكمات وصفتها منظمة العفو الدولية بـ"الجائرة".