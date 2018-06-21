قاض فدرالي يمنع ضباط الهجرة من الضغط على موقوفين عراقيين

أمر قاض فدرالي الأربعاء ضباط الهجرة الأميركيين بعدم الضغط على موقوفين عراقيين ينتظرون قرارا بشأن ترحيلهم لإقناعهم بالموافقة على الترحيل والعودة إلى بلدهم الأصلي.

وقال اتحاد الحريات المدنية الأميركي إن العراقيين الذين اعتقلوا العام الماضي قيل لهم إنهم سيقضون سنوات طويلة قيد الاحتجاز إذا لم يوافقوا على العودة للعراق طواعية.

وأمر القاضي ضباط الهجرة وموظفي وزارة الأمن الداخلي بعدم التهديد بمقاضاتهم، أو التطرق لمسألة مدة بقائهم محتجزين، أو الإشارة لعودتهم للعراق.

وكان القاضي مارك غولدسميش الذي أصدر هذا القرار قد أمر العام الماضي بوقف ترحيل هؤلاء، حتى يستمع قضاة الهجرة إلى مرافعات محاميهم.

وكان قد قبض على العراقيين خلال حملات لضباط الهجرة الصيف الماضي وواجهوا اتهامات تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة وارتكاب جرائم.