قاض يأمر بإعادة صحفي للعمل من البيت الأبيض

استعاد مراسل مجلة بلاي بوي في البيت الأبيض الاعتماد الذي يسمح له بالعمل في مقر السلطة التنفيذية، بعد تعليقه الشهر الماضي على أثر جدل مع مستشار سابق للرئيس دونالد ترامب.



وكان اعتماد الصحفي براين كارم علق بعد نقاش عنيف مع سيباستيان غوركا المساعد السابق للرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحفي في يوليو.



وعاقبت الناطقة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في أغسطس الصحفي بتعليق إذن العمل الدائم الممنوح له ويسمح له بدخول البيت الأبيض، لثلاثين يوما واتهمته بأنه يفتقد المهنية.



لكن القاضي الفدرالي رودولف كونتريراس قال إن المعايير المتعلقة بسلوك الصحفيين المفترض خلال هذا المؤتمر الصحافي لم تحدد بشكل واضح، وأمر بإعادة إذن العمل إلى كارم. ورأى القاضي أن "غريشام لم تعلن مسبقا أنه يمكن تعليق إذن عمل أي صحفي في مثل هذه الظروف".



وكان الترخيص الممنوح لكارم علق بعد مناقشة حادة مع غوركا في حديقة البيت الأبيض بعد اجتماع حول شبكات التواصل الاجتماعي نظمه ترامب في يوليو.



وفي تسجيل فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الرجلان وهما يتبادلان الشتائم بعد هذا الحدث.



وشعر العديد من وسائل الإعلام بالاستياء من تعليق اعتماد كارم كاتب الافتتاحية في شبكة "سي أن أن" أيضا.



وعبر كارم عن ارتياحه لقرار القاضي الثلاثاء. وكتب في تغريدة "ليبارك الله الدستور وحرية التعبير".



وكتبت مجلة "بلاي بوي" في تغريدة على تويتر "نشعر بالسرور للأمر الذي أصدره القاضي كونتريراس بإعادة ترخيص العمل إلى براين كارم، ليحمي بذلك حقوق كل الصحفيين".



وكان البيت الأبيض حاول تعليق اعتماد صحفي لـ سي أن أن في نوفمبر الماضي. وقد علق إذن عمل جيم أكوستا بعد مناقشة حادة مع ترامب في مؤتمر صحفي. لكن قرارا قضائيا أيضا سمح بإعادته له.