قاض يتوقع العقوبة القصوى لأسانج

من المقرر أن يصدر الحكم على مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، بتهمة الإخلال بالتزامات الكفالة في بريطانيا قبل سبع سنوات والتحصن في السفارة الإكوادورية.



ويواجه أسانج عقوبة قصوى مدتها عام واحد في السجن عندما يحكم عليه الأربعاء في محكمة ساوثوارك كراون بلندن. وقال قاض في جلسة سابقة إن جريمة أسانج (47 عاما) "تستحق العقوبة القصوى".



وطلب أسانج اللجوء في سفارة الإكوادور بلندن في حزيران/يونيو 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد، حيث كان مطلوبا لاستجوابه بشأن اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

ويواجه معركة قانونية منفصلة ضد طلب أميركي بتسلمه. واتهمته السلطات الأميركية بالتآمر لاقتحام منظومة الكمبيوتر التابعة للبنتاغون.



وقد تم القبض على أسانج الشهر الماضي بعدما ألغت الإكوادور لجوءه السياسي.

