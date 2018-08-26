قالوا عن جون ماكين

توفي السيناتور جون ماكين، الطيار السابق الذي عانى التعذيب خلال حرب فيتنام وأحد الوجوه غير التقليدية في السياسة الأميركية، عن 81 عاماً إثر إصابته بسرطان في الدماغ.

وأعلن مكتب السيناتور الجمهوري مساء السبت في بيان أنه توفي بعد الظهر "محاطاً بزوجته سيندي وعائلتهما".

وأضاف البيان أن بطل الحرب السابق الذي يحظى باحترام كبير في بلاده "خدم الولايات المتحدة الأميركية بإخلاص لمدة 60 عاما".

وتوفي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا غداة إعلان عائلته أنه قرر التوقف عن تلقّي العلاج من الغليوبلاستوما، وهو نوع من سرطان الدماغ شديد الخطورة نسبة النجاة منه متدنية للغاية، كان يعالج منه منذ تموز/يوليو 2017.