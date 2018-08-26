قالوا عن جون ماكين

توفي السيناتور جون ماكين، الطيار السابق الذي عانى التعذيب خلال حرب فيتنام وأحد الوجوه غير التقليدية في السياسة الأميركية، عن 81 عاماً إثر إصابته بسرطان في الدماغ.
وأعلن مكتب السيناتور الجمهوري مساء السبت في بيان أنه توفي بعد الظهر "محاطاً بزوجته سيندي وعائلتهما".
وأضاف البيان أن بطل الحرب السابق الذي يحظى باحترام كبير في بلاده "خدم الولايات المتحدة الأميركية بإخلاص لمدة 60 عاما".
وتوفي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا غداة إعلان عائلته أنه قرر التوقف عن تلقّي العلاج من الغليوبلاستوما، وهو نوع من سرطان الدماغ شديد الخطورة نسبة النجاة منه متدنية للغاية، كان يعالج منه منذ تموز/يوليو 2017.
وتوالت على الفور ردود فعل الطبقة السياسية الأميركية، تكريما لذكرى ماكين الذي كان من ركائز الحزب الجمهوري، والذي لم يتورع عن إغضاب الكثيرين، بما في ذلك من داخل دائرته السياسية، لكنه لم يخسر يوما تقدير الأميركيين لإخلاصه الوطني.
وقال الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما الذي هزم ماكين في الانتخابات الرئاسية في 2008 "جون وأنا كنا ننتمي الى جيلين مختلفين، كانت لدينا أصول مختلفة تماما، وتواجهنا على أعلى مستوى في السياسة، لكننا تشاركنا، على الرغم من اختلافاتنا، ولاءه لما هو أسمى، للمثل التي ناضلت وضحت من أجلها أجيال كاملة من الأميركيين والمهاجرين".
ودعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الى إطلاق اسم جون ماكين على مبنى في الكونغرس حيث كان مكتبه.
أما الرئيس دونالد ترامب، فقدم تعازيه في تغريدة، وقال "أقدم تعازي وأصدق احترامي لعائلة السيناتور جون ماكين. قلوبنا وصلواتنا معكم".
بالمقابل، أصدر غالبية أفراد الطبقة السياسية، الحاليين والسابقين، بعد دقائق من إعلان وفاة ماكين، بيانات عددوا فيها بعضاً من مآثره، فأشاد الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش الابن خصوصا بـ"رجل ذي قناعة عميقة ووطني لأعلى درجة".
ونوه الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون بأن ماكين "غالبا ما وضع الانتماء الحزبي جانباً" من أجل خدمة البلاد.
كما قدمت المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كيلنتون تعازيها.
كذلك قال آل غور، نائب الرئيس في عهد كلينتون "لطالما قدرت واحترمت جون" لأنه كان دوما يعمل "في سبيل إيجاد أرضية تفاهم مهما كان ذلك صعبا".
أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام فقال إن "أميركا والحرية خسرا واحدا من أعظم أبطالهما".
وكتبت ابنة السناتور الراحل ميغان ماكين في حسابها على تويتر أنها بقيت بحانب والدها حتى النهاية "مثلما كان بجانبي في بداياتي".
وكان ماكين يتلقى العلاج في ولايته أريزونا، حيث كان يزوره أصدقاؤه وزملاؤه بشكل متواصل منذ شهور، مدركين أن النهاية باتت قريبة.
وليلة وفاته، أعلنت عائلته أنه قرر التوقف عن العلاج.
وفي مذكراته التي نشرت في أيار/مايو تحت عنوان "الموجة التي لا تهدأ"، أكد أنه يرغب بأن بتم دفنه في ولاية مريلاند قرب صديقه القديم من البحرية تشاك لارسون.
ولدى ماكين سبعة أطفال، أربعة منهم من زوجته سيندي وثلاثة من زواج سابق.