قانون إسرائيلي يحجب ملايين الدولارات عن السلطة الفلسطينية

أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين مشروع قانون يحجب بمقتضاه مئات الملايين من الدولارات عن السلطة الفلسطينية، بسبب قيامها "بتقديم معاشات لمرتكبي الهجمات" ضد إسرائيل وعائلاتهم.

ووافق على القانون 87 من أصل 120 عضوا في الكنيست فيما عارضه 15.

وبحسب القانون الجديد الذي صاغه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست آڤي ديختر، سيتم خصم المبالغ التي تخصصها السلطة الفلسطينية لـ"صندوق الشهداء" من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن الفلسطينيين.

وأعربت السلطة الفلسطينية، من جانبها، عن استنكارها للقانون، مؤكدة أن إسرائيل "ليس لديها الصلاحية القانونية" للتصرف في أموال الضرائب الفلسطينية.