قانون إماراتي يتيح للوافدين البقاء بعد التقاعد بشروط

وافقت الحكومة الإماراتية الأحد على قانون يسمح للوافدين بالبقاء بعد بلوغهم سن التقاعد إذا كانوا يملكون استثمارا عقاريا تبلغ قيمته نحو 545 ألف دولار.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن القانون الجديد "ينص على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن 55 عاما فما فوق حسب شروط محددة".

وأضاف أن "من بين هذه الشروط أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم (545 ألف دولار) أو أن لا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهريا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019".

وينص القانون الحالي على مغادرة الوافدين لدى بلوغهم سن التقاعد والذي يتراوح بين 60 و65 عاما اعتمادا على صاحب العمل.

وقد يساعد القانون الجديد على تعزيز سوق العقارات بدبي ثاني أكبر وأغنى إمارة في دولة الإمارات بعد أبوظبي الغنية بالنفط.

وكانت مؤسسة "إس آند بي ريتنجز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية قالت في شباط/فبراير الماضي إن أسعار العقارات في دبي قد تتراجع خلال العامين المقبلين بسبب تأثرها بالمعروض الجديد والمخاطر الجيوسياسية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات.