انتهاكات واعتقالات بالآلاف.. قصة قانون الطوارئ في تركيا

حلم أصبح واقعا، كانت المراوغة والقمع أداتين لتحقيقة.

فمنذ أيام أصبحت تركيا دولة ذات نظام رئاسي يعطي رئيسه، رجب طيب أردوغان، صلاحيات مطلقة.

ورغم أن قائمة أردوغان من اعتقالات وانتهاكات حقوقية تعج بآلاف المظلومين، إلا أنها قد تطول مستقبلا نظرا للصلاحيات الهائلة التي حصل عليها مع تطبيق النظام الرئاسي الجديد.

وسيتمكن أردوغان بمشاركة البرلمان من اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المسؤول عن تعيين شخصيات في النظام القضائي، الأمر الذي حذرت منه الأمم المتحدة مشيرة إلى أنه يعد تدخلا في عمل القضاء.

وستعطي السلطات الجديدة أردوغان صلاحية إعلان حالة الطوارئ من دون قيود تذكر، ذلك القانون سيئ السمعة الذي طالما طالبت منظمات حقوقية عالمية بتقييده بما لا يسمح بمزيد من الانتهاكات.

وكان عضو كبير في حزب الحركة القومية (الذي لا يحظى بشعبية تذكر) المتحالف مع حزب أردوغان العدالة والتنمية قد طالب بتمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ نحو عامين لبعض الوقت.

وفي حالة فرض أردوغان قانون الطوارئ مرة أخرى فقد يكون نكس بأول وعوده الانتخابية، إذ صرح في أكثر من لقاء تليفزيوني أن رفع حالة الطوارئ في البلاد هي مهمته الأولى في حال فوزه بالرئاسة.

وفرض أردوغان حالة الطوارئ في تركيا في تموز/يوليو 2016 عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عليه، والتي لم تكن بغرض إنهاء حالة الفوضى في البلاد فقط وإنما لاستئصال المعارضين أيضا.