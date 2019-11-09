قانون جديد.. النوم ممنوع في شوارع لاس فيغاس

أصدر مسؤولو مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأميركية قانونا يجعل النوم في الشوارع غير قانوني في ظل توفر ملاجئ خاصة.

ورغم الاحتجاجات الشرسة التي وصفت الخطوة بأنها "حرب على الفقراء" إلا أن من المنتظر البدء في تطبيق الإجراء على أجزاء من مدينة فيغاس.

رئيسة البلدية كارولين غودمان، الجهة الراعية لهذا الإجراء، وصفت الإجراء بـ "الضروري" للتعامل مع ما تسميه بـ "أزمة المشردين".

وقالت العمدة بعد أن أشارت إلى أن اقتصاد لاس فيغاس يعتمد على صورتها كجذب سياحي دولي: "شكل المدينة أصبح معيبا".

وأضافت "نتباحث تحسين صورة المدينة منذ 20 عامًا، وكان واجبا علينا الحصول على نتائج الان".

وكانت محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة ألغت قانونًا مشابهًا من بويز، أيداهو، العام الماضي، ووصفته بغير الدستوري.

واستغربت المحكمة "مقاضاة أشخاص بسبب النوم في الأماكن العامة عندما لا يوجد عدد كافٍ من أسرة الإيواء".

يذكر أن القانون ينص على تحذيرات للأشخاص الذين يتم العثور عليهم وهم في وضعية نوم أو استلقاء في معظم مناطق وسط المدينة.

وبداية من 1 يناير، سيعاقب القانون كل من ينام في الشارع في لاس فيغاس بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة قدرها 1000 دولار.

القس في الكنيسة الأسقفية الإفريقية الميثودية الأولى في شمال لاس فيغاس ليونارد جاكسون، ندد بالقانون وعبر عن سخطه لتجريم النوم في الشوارع، وذلك خلال مظاهرة صباحية خارج قاعة المدينة.

جورج آلن، وهو عامل رعاية منزلية قال بالخصوص "إذا استطعنا بناء الملاعب، فيمكننا بناء مساكن للمشردين"

وتظاهر حوالي 100 شخص، وهم يهتفون، "يجب أن تذهب الحرب على الفقراء"، قبل أن يحتجوا على الاجتماع العام المثير للجدل الذي استمر أكثر من تسع ساعات.

وكان آلن يشير إلى ملعب كرة القدم الذي بلغت تكلفته ملياري دولار، المتضمن 65 ألف مقعد، ومن المقرر افتتاحه في العام المقبل لأوكلاند ريدرز.

وذكّر بأن دافعي الضرائب ساهموا بمبلغ 750 مليون دولار للمشروع، بينما أفاد مسؤولو المدينة عن إنفاق أكثر من 35 مليون دولار على الخدمات المتعلقة بالمشردين في العام الماضي، بما في ذلك التوعية والحرائق والشرطة والخدمات المجتمعية.