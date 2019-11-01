قانون "عزل البلاد" عن الإنترنت يدخل حيز التنفيذ في روسيا

دخل قانون مثير للجدل في روسيا حيز التنفيذ، الجمعة، من شأنه أن يسمح للسلطات بعزل إنترنت البلاد عن العالم وإبعاده عن الخوادم الأجنبية، وهي خطوة استنكرتها المنظمات الحقوقية.

ويزعم مشرعون روس أن القانون الجديد، الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو، ضروري لضمان أمن شبكات الإنترنت الروسية ويعمل على استحداث آلية لمراقبة حركة الإنترنت في البلاد.

ويعد هذا القانون جزءا من حملة مستمرة للكرملين على وسائل الإعلام وحريات الإنترنت التي شهدت سجن أشخاص لمشاركتهم منشورات ساخرة.

وتنضم بذلك روسيا إلى قائمة دول معروفة بتضييقها على حرية الوصول إلى شبكة الإنترنت، أو حتى قطعها بالكامل، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية.

وفي السنوات السابقة، حجبت السلطات الروسية مواقع مرتبطة بالمعارضة وأخرى رفضت التعاون معها مثل "دايلي موشن" و"لينكدإن".