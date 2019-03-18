رئيس الأركان الجزائري: الجيش مسؤول عن إيجاد حل

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في التلفزيون الرسمي الاثنين إن الجيش يجب أن يكون مسؤولا عن إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وأضاف صالح أن "أي وضع صعب من شأنه أن يستغل من أطراف أجنبية".

وتشهد الجزائر احتجاجات تطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وترفض مقترحه بتأجيل الانتخابات.

وكان بوتفليقة أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لولاية خامسة بعد احتجاجات واسعة.

ويجري رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي مشاورات لتشكيل حكومة وسط رفض المعارضة.