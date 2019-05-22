قايد صالح: ليست لدينا طموحات سياسية

قال رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح الأربعاء إنه ليست لدى الجيش طموحات سياسية، وذلك عقب تردد طرح يفيد بسعي المؤسسة العسكرية إلى حكم الجزائر في المرحلة المقبلة.

وأوضح صالح خلال زيارة ميدانية له للناحية العسكرية الرابعة: "ليعلم الجميع أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية والرؤى المزدهرة وهو مبلغ غايتنا".

واتهم رئيس أركان الجيش الجزائري من سماهم بـ"أبواق العصابة وأتباعها" بمحاولة بـ"تغليط الرأي العام بالادعاء أن محاسبة الفاسدين ليست بالأولوية ولم يحن وقتها بعد، بل ينبغي الانتظار إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيتولى محاسبة هؤلاء المفسدين".

وقال قايد صالح إن "الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو محاولة السعي بأشكال عديدة إلى تعطيل هذا المسعى الوطني الهام، كي تتمكن رؤوس العصابة وشركاؤها من التملص والإفلات من قبضة العدالة".

المصدر: أصوات مغاربية