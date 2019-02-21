قبة إسرائيل الحديدية في ستوديو الحرة

القبة الحديدية هي نظام دفاع جوي لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف التي يصل مداها إلى 70 كيلومتراً، طورته شركة رافائيل الإسرائيلية بدعم أميركي.

تشمل هذه المنظومة جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 20 صاروخا اعتراضيا.

كل صاروخ من هذه الصواريخ مجهز برأس حربي قادر على اعتراض وتدمير أي هدف في الجو بعد قيام منظومة الرادار برصد الصاروخ وكشف مساره.

ويحتوي الرأس الحربي للصاروخ الواحد على 11 كيلوغراما من المواد المتفجرة، ويتراوح مداه بين أربعة كيلومترات و70 كيلومتراً. تكلفة الصاروخ الواحد تقدر بنحو 62 ألف دولار.

يتمُ هذا الأمر من خلال نقل الإحداثيات والمعلومات إلى وحدة إدارة المعركة والسيطرة والمراقبة، لتحليل مسار الهدف وتحديد موعد ومكان سقوطه المفترض.

وفي حالِ تبين أن الصاروخ سيشكل خطرا، تعطي الأوامر للصاروخ بالانطلاق لاعتراض الهدف في الجو.

وعند اقتراب الصاروخ الاعتراضي من هدفه وقبل الارتطام به مباشرة.. يتم تفجير الرأس الحربي لتدمير الهدف في الجو.

يتميز نظام القبة الحديدية هذا، بقدرته على التصدي للصواريخ قصيرة المدى والقذائف في مختلف الأحوال الجوية بما فيها، السحب المنخفضة والعواصف والضباب.

لا يختلف النظام من حيث المبدأ، عن فكرة الدرع الصاروخي الأميركي مع فارق المجال الأوسع والتقنيات المتطورة المرتبطة بهذا النظام الذي يعتمد على شبكات تعقب متطورة جدا بواسطة الأقمار الصناعية للتصدي لصواريخ بعيدة المدى والعابرة للقارات.