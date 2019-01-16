قبلة تقود زوجة مغربية إلى السجن!

تداول مواطنون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي قرارا صادرا عن محكمة النقض يعتبر تبادل القبل خيانة زوجية.

القرار الصادر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والمنشور على موقع منظمة "المفكرة القانونية" الإثنين، صدر بعد "اعتراف زوجة بتبادل قبل مع رجل أجنبي عنها" معتبرا ذلك "جريمة خيانة زوجية قائمة في حقها".

وكانت المحكمة الابتدائية التي نظرت في الملف قد قضت ببراءة الزوجة من جنحة الخيانة الزوجية، غير أن غرفة الاستئنافات الجنحية حكمت عليها بأربعة أشهر حبسا نافذا وأدائها تعويضا مدنيا، قبل أن يقرر دفاع الزوجة الطعن فيه.

وحسب المصدر نفسه فقد جاء في قرار محكمة النقض أن "اعتراف الزوجة في محضر الشرطة القضائية بتبادل القبل مع رجل أجنبي عنها" هو "خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين".

المصدر: أصوات مغاربية