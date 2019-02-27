اعتقال رجل تحرش بفتاة في الرياض

أعلنت شرطة الرياض القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يتحرش بامرأة في أحد مطاعم العاصمة الرياض، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث باسم شرطة الرياض شاكر التويجري إن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن كشف هوية الشخص واعتقاله.

موضحا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتقل وهو في العقد الثالث من العمر، حسب المصادر.

وينص القانون السعودي على معاقبة المتحرش بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال (حوالي 26 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة في حالة ارتكب المتحرش الجريمة مرة ثانية.