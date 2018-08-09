قبل إليسا.. نجمات عربيات تغلبن على السرطان

أثار إعلان المغنية اللبنانية إليسا أنها كانت تعالج خلال الفترة الماضية من إصابة بسرطان الثدي، موجة من التعاطف وتداولا مكثفا للخبر على منصات التواصل الاجتماعي.

إعلان إليسا جاء عبر أغنية مصورة حملت اسم "إلى كل اللي بيحبوني" نشرتها الثلاثاء على حسابها بموقع "تويتر"، معلنة أنها تغلبت على السرطان الذي أصابها.

You are the reason I am strong and healthy... You are my strength. And this story is a thank you “For all those who love me” ❤https://t.co/8NxAWymtQG — Elissa (@elissakh) August 7, 2018

وتنضم إليسا إلى قائمة من الفنانات والشخصيات العامة العربية التي تمكنت من التغلب على السرطان، من أبرزهن:

زهرة الخرجي

الممثلة الكويتية أصيبت في 2005 بسرطان الثدي وخاضت رحلة علاج دامت لشهور.

الخرجي، وخلال ندوة بجامعة الخليج بالكويت، تحدث عن ذكرياتها مع سرطان الثدي بعد مرور عشرة أعوام على إصابتها به، وخرجت في استراحة للندوة لتعود إليها بعد أن قامت بقص شعرها لتعبر عن التضامن مع المصابين بالمرض.

وشاركت الخرجي منذ تعافيها من المرض في أشنطة توعوية عدة لدعم الماصبين بالسرطان.

شريهان

الفنانة الاستعراضية المصرية كانت في أوج نجوميتها عندما أصيبت بسرطان الغدد اللعابية في 2002.

أجرت شريهان العديد من العمليات الجراحية ومرت بفترة علاجية جعلتها تبتعد عن المشاركة في أعمال فنية لـ 15 عاما.

وفي 2017 أعلنت شريهان عودتها للأعمال الفنية في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة قالت فيه مخاطبة محبيها "أشكر المرض وأقبل رأسه لأنه عرفني مكانتي في قلبكم".

​نورا رحال

​تشخيص مبكر بالإصابة بسرطان الثدي في 2007، مكن المغنية والممثلة السورية من محاصرة المرض مبكرا.

رحال أجرت جراحات وتلقت العلاج بين فرنسا وسورية قبل أن تتمكن من معاودة نشاطها الفني.

غياب رحال عن الساحة الفنية استمر حوالي عام.

بسمة وهبة

الإعلامية المصرية اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي في 2012 وخاضت رحلة طويلة مع العلاج شملت عمليات جراحية ومعالجة كيميائية تحسبا لعودة انتشار السرطان بجسدها.

رحلة علاج وهبة استمرت نحو عامين قبل أن تعود لاستضافة برامج حوارية.