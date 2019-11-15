تركي آل الشيخ ينشر فيديو مع ميسي.. ويتحدث عن أمنيته

أبدى تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، رغبته في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعب في نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه ويلعب في الدرجة الثانية حاليا.

وبث آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، مقطعا مصورا يجمعه مع نجم برشلونة، قبيل "السوبر كلاسيكو" الودي بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل يوم الجمعة على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية.

وقال آل الشيخ الذي تحدث إلى ميسي عبر مترجم: "أتمنى أن التقيك في العام المقبل عندما يتقابل ألميريا مع برشلونة"، في إشارة إلى إمكانية المواجهة بين الفريقين إذا تأهل ألميريا إلى الليغا.

وأضاف ضاحكا: "وأتمنى أن تكون في فريقي بعد 5 سنوات، عندما يكون سعرك أرخص مما هو عليه حاليا."

وفي أغسطس الماضي استحوذ تركي آل الشيخ على نادي ألميريا بصفقة تقدر بحوالي 20 مليون يورو إضافة إلى سبعة ملايين لتسوية ديونه، أي حوالي 29 مليون دولار.

ويمتد تاريخ نادي ألميريا إلى 30 سنة شارك فيها بستة مواسم في الألفية الثالثة ضمن دوري الدرجة الأولى، أبرزها في 2007-2008 عندما حل ثامنا و13 موسما في الثانية.