قبل لقاء الكونغو.. التاريخ مع الفراعنة

يلاقي المنتخب المصري لكرة القدم مساء الأربعاء، منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في ثاني مواجهات الفراعنة بأمم أفريقيا، علمًا بأن المواجهة الأولى انتهت بفوز مصر على زيمبابوي بهدف دون رد.

وبحسب إحصائية نشرها الاتحاد المصري على موقع تويتر، فإن الأفضلية التاريخية تعود بقوة للفراعنة.

فقد التقى المنتخبان 11 مرة من قبل وفاز الفراعنة بسبعة لقاءات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، فيما فاز منتخب الكونغو بمباراة واحدة.

وكانت آخر مباراة بين الفريقين أقيمت في قطر مطلع آذار/مارس 2012 وفي إطار ودي وانتهت بالتعادل السلبي.

وكان الفوز الرسمي الأكبر للمنتخب المصري على نظيره الكونغولي بنتيجة أربعة أهداف لهدف في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 2006.