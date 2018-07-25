قبيل انتخابات الكونغرس.. فيسبوك تتعهد بتعزيز الأمن الإلكتروني

قال مسؤولون بشركة فيسبوك إن الشركة الأميركية تستخدم مجموعة من التقنيات منها الذكاء الاصطناعي للتصدي لأي عناصر روسية أو غيرها قد تستخدم أساليب خداعية ومعلومات كاذبة للتأثير على الرأي العام.

وقال المسؤولون إنهم يتوقعون مثل هذه الأشياء على شبكة التواصل الاجتماعي قبل انتخابات التجديد النصفي الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر لكنهم أحجموا عن الكشف عما إذا كانوا قد كشفوا بالفعل عن أي عملية من هذا النوع.

وتواجه فيسبوك انتقادات حادة بشأن كيفية التعامل مع الدعاية السياسية والمعلومات المضللة منذ انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 والتي تقول وكالات المخابرات الأميركية إن موسكو تدخلت فيها من خلال أساليب من بينها وسائل الإعلام.

واتخذت فيسبوك خطوات منها استخدام آلية جديدة تظهر كل الإعلانات السياسية التي تنشر على فيسبوك وجهود جديدة للتدقيق بهدف تعريف المستخدمين بالأكاذيب الواضحة.

لكن الشركة قالت إنها لن تحذف منشورات لمجرد أن محتواها غير صحيح.