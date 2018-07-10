قبيل قمة بروكسل.. ترامب: على دول ناتو أن تدفع أكثر

قال الرئيس دونالد ترامب إن القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تكون أسهل من الاجتماعات التي سيعقدها مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي بريطانيا.

وأوضح قبيل مغادرته الولايات المتحدة في جولة أوروبية لأكثر من أسبوع، "هناك الحلف الأطلسي والمملكة المتحدة وهناك بوتين.. بصراحة، قد يكون بوتين الأسهل بينهم جميعا، من كان ليظن ذلك؟"

وجاءت تصريحات الرئيس بعد تغريدة دعا فيها دول ناتو إلى زيادة "مساهمتها المالية في الحلف بالتزامن مع خفض المساهمة الأميركية".

NATO countries must pay MORE, the United States must pay LESS. Very Unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018

وقال في تغريدة أخرى "استعد للمغادرة إلى أوروبا لحضور قمة ناتو أولا، حيث تدفع الولايات المتحدة أضعاف ما تدفعه أي دولة أخرى في الحلف لحمايتهم، ليس عادلا لدافعي الضرائب الأميركيين، ناهيك عن خسارتنا لـ 151 مليار دولار في التجارة مع الاتحاد الأوروبي. يفرض علينا الكثير من التعريفات الجمركية ويضع أمامنا الكثير من العقبات".

Getting ready to leave for Europe. First meeting - NATO. The U.S. is spending many times more than any other country in order to protect them. Not fair to the U.S. taxpayer. On top of that we lose $151 Billion on Trade with the European Union. Charge us big Tariffs (& Barriers)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018

وأصدر الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي بيانا يشدد على أهمية حلف ناتو، داعين ترامب إلى إعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحلفائها.

وحث البيان الرئيس الأميركي على مواجهة بوتين فيما يتعلق بالسياسة الروسية في أوكرانيا، ويذكره بالقانون الذي مرره الكونغرس والذي يمنع أي تعاون عسكري مع روسيا.

من جانبه، وجه رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك الثلاثاء رسالة إلى الرئيس ترامب دعاه فيها إلى "تقدير" حلفائه، عشية قمة الحلف في بروكسل.

ويطالب ترامب الأوروبيين في ناتو بمواصلة رفع حجم إنفاقهم على الدفاع التزاما بتعهداتهم برفعه إلى نسبة اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء بحلول عام 2024.

وهو يركز انتقاداته بصورة خاصة على ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، والتي ترصد 1.24 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي لنفقاتها الدفاعية.

وأكد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن مسألة تقاسم النفقات ستكون من المواضيع الأساسية في القمة المقررة الأربعاء والخميس.

وساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 71 في المئة من نفقات الحلف عام 2017، إذ أمنت 686 مليار دولار من أصل مبلغ إجمالي قدره 957 مليار دولار أنفقتها الدول الأعضاء الـ 29 على دفاعها.