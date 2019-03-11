قتلا أبناءهما الثلاثة.. جريمة مروعة في القاهرة

روت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جريمة مروعة في العاصمة القاهرة، قتل فيها زوجان أبناءهما الثلاثة.

والجريمة التي وقعت في منطقة المرج شمال القاهرة وكشفت تفاصيلها الاثنين، تتمثل في قتل زوج وإحدى زوجاته طفلتين ورضيع على مدار ما يزيد على عام.

وقالت صاحبة البلاغ عن الجريمة، وهي مالكة العقار الذي كانت تقطن فيه تلك الأسرة، لفضائية "تن"، إنها رأت علامات سوء معاملة الزوج لزوجته إيمان التي قالت لها إن زوجته الأخرى هالة حرضته على التخلص من طفلتيه وقتئذ، حتى تسجل عقارا وممتلكات باسمه.

وأوضحت أن إيمان أخبرتها بأن الزوج أجبرها على قتل الطفلتين جنى وملك بإغراقهما في إناء بلاستيكي، ثم بعد عام حين أنجب منها طفلا آخر، أجبرها على قتله بنفس الطريقة.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة مصرية إن السلطات ألقت القبض على الأب والأم والزوجة الثانية بتهمة القتل وتقرر حبسهم لحين التحقيق في القضية.