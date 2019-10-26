قتلى باشتباكات بين قوات موالية لتركيا ومقاتلين أكراد شمالي سوريا

قُتل 15 شخصًا جراء اشتباكات دارت، السبت، في شمال شرق سوريا بين مقاتلين موالين لأنقرة يدعمهم الطيران التُركي ومقاتلين أكراد سوريين مدعومين من دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "المعارك تحصل في مناطق واقعة بين تل تمر ورأس العين وأوقعت 15 قتيلاً، تسعة من الفصائل الموالية لتركيا وستة من قوات سوريا الديموقراطية".



ودخلت قوات النظام السوري "الحدود الإدارية" لمدينة رأس العين، متابعة التقدم في ريفها، وصولاً للحدود مع تركيا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا في وقت سابق السبت، في ما اعتبره مراقبون مستقلون أكبر عملية انتشار لتلك القوات في شمال البلاد منذ سنوات.



وكانت تركيا والفصائل الموالية لها قد وضعت يدها على هذه المناطق الحدودية منذ بدء عمليتها في شمال سوريا ضد القوات الكردية في التاسع من أكتوبر.



وقالت سانا إن القوات السورية انتشرت على طريق بطول 30 كيلومترا جنوبي الحدود التركية.



