قتلى بتحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة

تحطمت مروحية عسكرية إثيوبية في مجمع للأمم المتحدة بمنطقة أبيي الواقعة بين السودان وجنوب السودان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم الاثيوبيين وجرح عشرة ركاب، حسب إعلان الأمم المتحدة في بيان الأحد.

وقال البيان إن المروحية كانت تقل 23 راكبا عندما تحطمت السبت داخل مجمع القوة الأمنية الموقتة للأمم المتحدة في أبيي، ما أدى إلى "مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها".

وأشار البيان إلى أن "عشرة أشخاص أصيبوا بجروح، ثلاثة منهم في حالة حرجة".

وكانت المروحية وهي من طراز "أم أي-8" تنقل جنودا إثيوبيين من كادوقلي في السودان إلى منطقة أبيي الغنية بالنفط، والتي تشكل موضع خلاف منذ استقلال جنوب السودان في 2011.

وقال قائد القوة بالوكالة الجنرال جيبري أدهانا ولديزغو: "نجري تحقيقا حول هذا الحادث".