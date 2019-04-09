قتلى بهجوم استهدف قوة أمنية في سيناء

فجر انتحاري نفسه في قوة أمنية عند سوق الثلاثاء في مدينة الشيخ زويد، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين من قوات الشرطة والمدنيين، وفق ما أفادت به مصادر أمنية وإعلامية في شمال سيناء.

وتفيد التقارير الأولية بمصرع رئيس مباحث الشيخ زويد ومعاونه، واثنين من المجندين ومدنيين، بالإضافة إلى 29 مصابا آخرين نتيجة ازدحام السوق بالبائعين والمتسوقين.

ولم يصدر بيان رسمي بعد تفاصيل الهجوم وحصيلته، إلا أن مصدرا أمنيا أفاد لمراسل "قناة الحرة" بأن القوة الأمنية التي استهدفها المهاجم كانت تتعقبه عندما قرر تفجير نفسه.

ونقل المصابون إلى مستشفى قريب حسب شهود عيان ومصادر إعلامية في الشيخ زويد.

وشهدت مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء عدة حوادث أمنية خلال السنوات الماضية أسفرت عن وقوع مئات الضحايا من المدنيين والعسكريين منذ عام 2011.