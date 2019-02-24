قتلى جراء انفجار لغم في سوريا

أصاب لغم أرضي خلفه تنظيم داعش حافلة صغيرة مكتظة بالعمال، ما أسفر عن مقتل 24 شخصا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" الأحد.

وقالت "سانا" إن الانفجار الذي وقع قرب بلدة سلمية وسط البلاد تسبب في انطلاق متفجرات خلفها المسلحون عندما كانوا يسيطرون على المنطقة.

وانفجر لغم في منطقة مجاورة في وقت سابق هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وطُرد تنظيم داعش من جميع الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرته في سوريا والعراق المجاورة، لكن عناصره تركوا وراءهم عددا لا يحصى من القنابل والألغام، ولم يتم بعد تطهير مناطق كبيرة.